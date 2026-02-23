Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui

Palladino sta volando a Bergamo, la vittoria della sua Atalanta contro il Napoli ieri ha rimesso i nerazzurri in piena zona Champions League. Da quando Palladino si è insediato a Bergamo, ha ottenuto...

Palladino sta volando a Bergamo, la vittoria della sua Atalanta contro il Napoli ieri ha rimesso i nerazzurri in piena zona Champions League. Da quando Palladino si è insediato a Bergamo, ha ottenuto 32 punti in 15 giornate, una media di 2,13 punti a partita grazie a 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Se stiliamo una classifica da quando l'ex allenatore della Fiorentina si è insediato a Bergamo la Dea sarebbe seconda, a 3 punti dall'Inter che ne ha fatti 35, decisivo proprio lo scontro diretto vinto da Chivu.

Una svolta netta, prima di lui l'Atalanta aveva raccolto 13 punti in 11 giornate ed era ferma al 13° posto. Adesso la dea è in lotta Champions ed ha raddoppiato la media punti. In 15 partite ha tenuto 8 volte la porta inviolata, sistemando la difesa e blindando la porta di Canresecchi. Insomma senza un DS che ti fa la guerra ma al contrario con una società che ti dà sostegno si lavora meglio, ciò che sta facendo a Bergamo ne è la prova