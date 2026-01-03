Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale

Atalanta-Roma è stata tutt’altro che una gara ordinaria. Emozioni, ritorni e tensioni hanno accompagnato un match lunghissimo, con un primo tempo da 53 minuti e deciso da un solo gol: quello di Scalvini, arrivato di testa e convalidato dopo un lungo check Var. Una rete che ha permesso alla Dea di tornare al successo dopo il ko con l’Inter. La Roma ha provato a reagire ma i bergamaschi avevano anche trovato il raddoppio con Scamacca, ma il Var è intervenuto ancora: gol annullato per fuorigioco, scatenando le proteste dei nerazzurri e l’ammonizione di Palladino.

A tenere banco, però, sono state soprattutto le polemiche. Le due revisioni Var — prima per confermare l’1-0 di Scalvini, poi per cancellare il possibile 2-0 di Scamacca — hanno acceso gli animi da entrambe le parti. Protagoniste anche le panchine, con un Gasperini particolarmente nervoso che avrebbe rivolto parole dure all’indirizzo dell’allievo Palladino, portando a momenti di forte tensione nel recupero. Alla fine festeggia l’Atalanta, alla quarta vittoria della nuova gestione, mentre la Roma esce battuta e polemica.

Foto gazzetta.it