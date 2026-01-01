Fiorentina su Samardzic. Pedullà: “L’Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C’è la Lazio”

Lazar Samardzic può essere, probabilmente sarà, un uomo mercato. La Lazio ci sta riprovando dopo i tentativi e il gradimento di un anno e mezzo fa. A quei tempi c’era stato un abbozzo di pressing, ma poi la concorrenza aveva giocato di anticipo e amen. Il profilo ha il gradimento di Sarri, non quanto Loftus-Cheek ma quasi a quei livelli. Samardzic è destinato a lasciare l’Atalanta, non per il grave errore nel finale contro l’Inter ma perché avrebbe bisogna di una maggiore e migliore visibilità. Anche il Marsiglia ci aveva provato nell’ultima sessione di mercato e hai i fari accesi. Servono dai 18 ai 20 milioni perché l’Atalanta non fa sconti o regali e perché senza soldi non si cantano messe. Lo scrive Alfredo Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia.