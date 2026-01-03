Di Marzio: “Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell’Atalanta”

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo e i nomi sul taccuino della dirigenza continuano ad aumentare. Dopo l’ufficialità di Solomon, il club viola sta analizzando nuovi profili per completare la rosa, soprattutto in mezzo al campo. Tra le piste più recenti spunta quella che porta a Marco Brescianini, come riferito da Gianluca Di Marzio.

Il centrocampista dell’Atalanta, classe 2000, sta vivendo una stagione complicata dal punto di vista del minutaggio. Con Juric prima e Palladino poi, il suo impiego è stato estremamente ridotto, con poco più di duecento minuti complessivi giocati. Una situazione che potrebbe portare a una separazione già nella finestra invernale, con la Fiorentina pronta a valutare concretamente la possibilità di inserirsi.