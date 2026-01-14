Pedullà: “Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede”

Il futuro di Robin Gosens torna al centro delle dinamiche di mercato. Nel corso di un intervento su Sportitalia Alfredo Pedullà ha rivelato che il sogno dell’Atalanta sarebbe quello di riportare il tedesco in nerazzurro.

Un’affermazione che fotografa perfettamente lo stato attuale della trattativa, più desiderata che realmente avviata. Gosens rappresenta un legame profondo con la storia recente dell’Atalanta: sotto la gestione Gasperini è stato uno degli interpreti chiave di un ciclo esaltante, diventando uno dei migliori esterni d’Europa per rendimento, continuità e incisività sotto porta. Il suo eventuale ritorno a Bergamo avrebbe un valore tecnico, ma anche nostalgico.

Dall’altra parte, però, c’è una Fiorentina che non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Gosens è considerato un elemento centrale nel progetto viola, sia per l’equilibrio tattico che garantisce sia per l’esperienza internazionale che porta nello spogliatoio. La sua affidabilità, unita alla capacità di incidere nelle due fasi, lo rende un profilo difficilmente sostituibile senza indebolire la squadra di Vanoli, impegnata nella difficilissima rincorsa salvezza.