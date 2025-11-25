L’Eco di Bergamo: “Ipotesi 3-4-3. Palladino pensa al cambio modulo in Champions e contro la Fiorentina”

L’Eco di Bergamo annuncia un possibile cambio di modulo da parte di Palladino e dell’Atalanta. La Dea è pronta a schierare la miglior formazione possibile in Champions League, domani sera, con Scamacca pronto per partire dall’inizio dopo l’impatto positivo contro il Napoli. Con l’Eintracht Francoforte, potrebbe vedere una novità tattica significativa.

Raffaele Palladino, infatti, valuta l’ipotesi del 3-4-3, abbandonando il trequartista a favore di un attacco più diretto e verticale. Così Scamacca agirebbe da punta centrale, con Lookman a sinistra e il ballottaggio aperto tra De Ketelaere e Samardzic sulla fascia destra. Un’opzione offensiva che garantirebbe ampiezza e profondità, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche di un attacco versatile e tecnico. Tuttavia, non è da escludere un ritorno al più consolidato 3-4-1-2, che vedrebbe comunque Scamacca al centro dell’attacco al fianco di Lookman, con Pasalic alle loro spalle nel ruolo di trequartista. Il croato rappresenta una soluzione tattica ibrida, utile sia in fase di costruzione che di inserimento, ma potrebbe anche arretrare in mediana dove c’è il ballottaggio con De Roon per affiancare Ederson. Palladino ha a disposizione l’intera rosa, tranne Scalvini e Bakker. Domenica per i bergamaschi, ci sarà la sfida delicata contro la Fiorentina.