Bucciantini: “Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini per parlare dell’ex tecnico viola Raffaele Palladino, ora all’Atalanta per il post Juric: “Sono contento per lui perché se lo merita ed è un bravo allenatore, ora ha una grande possibilità a Bergamo dove può far vedere chi è perché ha fatto bene ovunque sin da quando ha cominciato a Monza. Lui è uno che sa entrare bene negli spogliatoi e li sa organizzare in modo ordinato, è un uomo di stile e sobrietà ed è una persona che deve stare nel calcio.”

Prosegue: “Palladino ha fatto esplodere Kean a Firenze che quest’anno non segna come prima, ha fatto 65 punti mentre adesso la Fiorentina non ha ancora vinto neanche una partita. A Monza è stato bravissimo, infatti poi il valore è crollato e la squadra è andata in B in un anno senza di lui.”

Sulla Fiorentina: “A Firenze aveva una squadra non più forte di questa devo dire, ma ha ottenuto molto e andava contestato di meno perché ora è un forte rimpianto. Palladino ha espresso un disagio e se n’è andato senza problemi rinunciando a molto perché la squadra faceva le coppe, invece non ci ha pensato troppo e ha lasciato con onestà.”