Corriere dello Sport: “Brescianini alla Fiorentina in prestito da 3 milioni più obbligo condizionato a 12”

Marco Brescianini è sempre più vicino alla Fiorentina. La trattativa con l’Atalanta è ben indirizzata, tanto che i dirigenti viola hanno già incassato il benestare del classe 2000. L’affare si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso a circa 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12, condizionato alla permanenza della squadra di Paolo Vanoli in Serie A. La tavola è dunque apparecchiata: c’è la possibilità di arrivare alla fumata bianca entro breve. Brescianini potrebbe davvero essere il prossimo acquisto di Paratici e Goretti. Lo scrive il Corriere dello Sport.