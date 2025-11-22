22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina

News

Redazione

22 Novembre · 23:11

AtalantaConteNapoliPalladinoSerie A

Neres e Noa Lang riportano gli azzurri in vetta, mentre la Dea dell'ex tecnico della Fiorentina resta bloccata al tredicesimo posto

Il Napoli di Antonio Conte batte 3-1 la prima Atalanta di Raffaele Palladino e dimentica il ko di Bologna, grazie alla doppietta di David Neres e al gol di Noa Lang. Inutile ai fini del risultato finale la rete di Gianluca Scamacca nella ripresa. Azzurri che tornano momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A, a quota 25, superando in un colpo solo Roma ed Inter, impegnate rispettivamente con Cremonese e Milan nella giornata di domani. La Dea, dal canto suo, resta ancorata al tredicesimo posto, con soli 13 punti all’attivo.

Lo riporta corrieredellosport.it

