2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino: “Samardzic è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento”

News

Palladino: “Samardzic è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento”

Redazione

2 Gennaio · 21:26

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 21:26

TAG:

AtalantaPalladinoSamardzic

Condividi:

di

Le parole di Raffaele Palladino che nella prima conferenza stampa del 2026 ha parlato delle qualità di Lazar Samardzic

Vigilia di campionato per Raffaele Palladino che nelle prima uscita del 2026, affronterà con la sua Atalanta, la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini.
L’ex allenatore della Fiorentina, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia anche di Lazar Samardzic, calciatore molto chiacchierato e dato come possibile partente da Bergamo.

“L’ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall’inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto”.

Sul mercato che influenza la testa dei giocatori:
“Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio