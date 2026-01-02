Palladino: “Samardzic è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento”

Vigilia di campionato per Raffaele Palladino che nelle prima uscita del 2026, affronterà con la sua Atalanta, la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini.

L’ex allenatore della Fiorentina, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia anche di Lazar Samardzic, calciatore molto chiacchierato e dato come possibile partente da Bergamo.

“L’ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l’Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall’inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto”.

Sul mercato che influenza la testa dei giocatori:

“Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista”.