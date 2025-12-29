Il Corriere dello Sport riporta: “Gosens ritorna da leader, in estate lo voleva l’Atalanta”

Il rientro di Robin Gosens dopo diverso tempo rappresenta un’ottima notizia per una Fiorentina che naviga in acque molto pericolose, addirittura lo stesso Vanoli non lo aveva praticamente mai avuto visto che il giocatore si era fatto male contro l’Inter il 29 ottobre. Il suo rientro è fondamentale per una questione di modulo e tattica, ma anche per il suo spirito e la leadership utile in un momento così per tenere dritta la barca e ora con una settimana di lavoro, il tedesco può essere titolare domenica contro la Cremonese.

Il terzino piaceva molto all’Atalanta in estate e neanche lui avrebbe disdegnato di tornare a Bergamo dove aveva fatto benissimo con Gasperini e la società lo ha trattenuto proprio per il valore dentro lo spogliatoio.