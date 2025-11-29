Lazzari: "Firenze sta rivivendo la stessa situazione del 2011-2012 ma basta una scintilla per svoltare"

L'ex Viola, Andrea Lazzari analizza la situazione in casa Fiorentina e si proietta alla gara di domani contro l'Atalanta

L’ex centrocampista Andrea Lazzari, cresciuto nell’Atalanta e protagonista di due stagioni con la Fiorentina, oggi collaboratore tecnico della Vigor Senigallia, ha analizzato così durante il Pentasport di Radio Bruno il momento delle due squadre: "Con l’Atalanta ci sono cresciuto. A Firenze ho passato due anni. Il primo non andò benissimo: abbiamo lottato per obiettivi diversi dalle aspettative. Il secondo invece andò molto meglio. È questo il bello di Firenze".

Aggiunge: "Vedo oggi la stessa situazione del mio primo anno. Oggi ci sono due morali differenti: la partita in Champions ha aiutato l’Atalanta, mentre la Fiorentina deve fare i conti con una sconfitta pesante in Europa".

Conclude: "La Fiorentina adesso deve pensare a compattarsi bene. Basta una scintilla per cambiare la stagione".