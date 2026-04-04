6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione”

Redazione

4 Aprile · 09:51

Aggiornamento: 4 Aprile 2026 · 09:51

TAG:

AtalantaFiorentinaPalladino

Condividi:

di

"Pensavano che avessi già una squadra, i fatti hanno detto il contrario”

Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina oggi all’Atalanta ha dichiarato al Corriere della Sera: “Sono stato benissimo a Firenze abbiamo fatto qualcosa di enorme. Un bagaglio anche di vita che mi porterò dietro per sempre. Sessantacinque punti, non so quando riusciranno a rifarli. Auguro loro di salvarsi e di centrare ancora quest’obiettivo. Sono andato via, vero, con una telefonata.

Con i dirigenti avevamo visioni completamente differenti. lo li scelgo i manager, il binomio si deve incastrare, è fondamentale per ottenere risultati. Ho fatto una cosa forte, ma io non alleno per soldi ma per ambizione, li non c’erano più i presupposti. Pensavano che avessi già una squadra, i fatti hanno detto il contrario”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio