Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione”

Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina oggi all’Atalanta ha dichiarato al Corriere della Sera: “Sono stato benissimo a Firenze abbiamo fatto qualcosa di enorme. Un bagaglio anche di vita che mi porterò dietro per sempre. Sessantacinque punti, non so quando riusciranno a rifarli. Auguro loro di salvarsi e di centrare ancora quest’obiettivo. Sono andato via, vero, con una telefonata.

Con i dirigenti avevamo visioni completamente differenti. lo li scelgo i manager, il binomio si deve incastrare, è fondamentale per ottenere risultati. Ho fatto una cosa forte, ma io non alleno per soldi ma per ambizione, li non c’erano più i presupposti. Pensavano che avessi già una squadra, i fatti hanno detto il contrario”.