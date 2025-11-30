Ferrari: "Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Vanoli"

Le parole di Ferrari nel pre-partita di Atalanta-Fiorentina a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per la 13^ di Serie A

Intervistato a pochi minuti dal fischio di inizio di Atalanta-Fiorentina, Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del direttore generale della Fiorentina :

Sulle parole di Dzeko:

"Ci sono dei momenti in cui un giocatore si fa carico di responsabilità non completamente sue. Edin ha voluto prendere la situazione per fare capire che abbiamo bisogno di tutti prendendosi tutte le responsabilità di una prestazione negativa per tutti."

Su Palladino:

"Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Paolo Vanoli, eravamo molto convinti e ci ha convinto lui nelle idee che ci ha messo sul tavolo".

Sul mercato:

"Per il mercato non è presto ma dobbiamo fare il punto della situazione con Vanoli e lo faremo a brevissimo.

Per il rinnovo di Mandragora mancano solo le firme, su Dodo ne stiamo parlando e speriamo di trovare una quadra in fretta".