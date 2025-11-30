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FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ TITOLARE, PARISI A SINISTRA, FUORI GUDMUNDSSON: GIOCA PICCOLI

La formazione ufficiale della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le scelte dal primo minuto di Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2025 17:05
FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ TITOLARE, PARISI A SINISTRA, FUORI GUDMUNDSSON: GIOCA PICCOLI - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo stadio di Bergamo per la gara contro l’Atalanta alle ore 18. Paolo Vanoli deve fare a meno di Gosens, ancora fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean

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