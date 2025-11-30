FORMAZIONE FIORENTINA: DODÓ TITOLARE, PARISI A SINISTRA, FUORI GUDMUNDSSON: GIOCA PICCOLI
La formazione ufficiale della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le scelte dal primo minuto di Paolo Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2025 17:05
La Fiorentina scende in campo allo stadio di Bergamo per la gara contro l’Atalanta alle ore 18. Paolo Vanoli deve fare a meno di Gosens, ancora fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean