Nazione: “Brescianini-Fiorentina è fatta! Da limare gli ultimi dettagli”

La Fiorentina è pronta a battere il secondo colpo di mercato. Dopo Manor Solomon il prescelto a centrocampo è Marco Brescianini , che nelle prossime ore con ogni probabilità si vestirà di viola. La giornata dell’Epifania ha portato in dote l’accelerata decisiva. Ancora non definitiva, ma restano da sistemare solo i canonici dettagli, che a questo punto non cambieranno l’esito di un affare impostato da settimane. Il centrocampista arriverebbe dall’Atalanta in prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Su di lui c’era anche il Cagliari fortemente interessato, che nell’intreccio dei centrocampisti potrebbe ritrovarsi in rosa Nicolussi Caviglia , ormai da giorni in uscita dalla Fiorentina. Il Venezia lo richiamerà dal prestito in viola e lo girerà ai sardi con le medesime condizioni (ovvero 500.000 euro di prestito oneroso e un riscatto intorno ai 6 milioni).

Brescianini , dicevamo, rinforzerebbe la mediana di Vanoli. Centrocampista mancino duttile, da centrale e da mezzala. Ha anche giocato in posizione più avanzata. Insomma, un elemento che farà comodo nella seconda metà di stagione e che, se tutto andrà come sperano i tifosi viola, per lui la Fiorentina non sarà una toccata e fuga come spesso si è verificato con i calciatori arrivati nel mercato di gennaio. Il club viola ha deciso di legare la permanenza in gruppo dei nuovi proprio alla salvezza anche per dare ulteriori motivazioni. Se, come detto, le prossime ore saranno quelle di Brescianini, il lavoro di Goretti e Paratici (per qualche giorno ancora da remoto, ma ha già preso completo possesso del suo nuovo ruolo in viola) va avanti. Lo scrive La Nazione.