TMW: “L’Atalanta cede Samardzic per 20 milioni a titolo definitivo, il suo futuro è legato a Maldini”

Il futuro di Lazar Samardzic potrebbe essere lontano dall’Atalanta. Nei giorni scorsi si è parlato a più riprese di alcuni possibili interessamenti per il centrocampista offensivo della Dea, che piace alla Fiorentina, alla Lazio e ad altri club di Serie A, ma non è assolutamente scontato che il calciatore lasci Bergamo in questa sessione di mercato, anche se il club orobico ha fissato il prezzo per l’eventuale cessione dell’ex Udinese.

Via solo a titolo definitivo: no al prestito secco.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’Atalanta valuta Samardzic 20 milioni di euro e non accetterà offerte al ribasso per il serbo. Da escludere anche l’ipotesi di un prestito secco, visto e considerato che la Dea non ha bisogno di mandare via il giocatore e per questo le varie pretendenti sono avvisate: per prendere Samardzic servirà la giusta offerta.

Futuro legato a Daniel Maldini.

Oltre a questo c’è anche un altro fattore per l’eventuale partenza del centrocampista: il suo futuro è legato a quello di Daniel Maldini. Se il figlio d’arte resterà a Bergamo allora

Samardzic potrà partire ma in caso contrario resterà sicuramente in nerazzurro, visto che l’Atalanta non ha intenzione di privarsi di entrambi i calciatori in questa finestra di mercato invernale. Lo scrive Tuttomercatoweb