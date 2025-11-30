PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO

De Gea 6 Fa grandi parate ad inizio gara, sorpreso dal primo gol dell’Atalanta che è un cross sbagliato che si va a piazzare all’incrocio dei pali. Nel secondo tempo para meno, non può nulla sul secondo gol

Pongracic 5,5 Ha l’arduo compito di marcare Lookman, lo soffre tanto come è prevedibile, ma cerca di tenergli testa come può. Buona qualche uscita palla al piede, manca però dell’ultimo passaggio

Pablo Mari 5,5 Nonostante la sconfitta, cerca di mettere toppe ovunque, nel primo tempo mura anche diverse conclusioni a rete da buona distanza, ma alla lunga anche lui paga le falle della fase difensiva

Ranieri 5,5 Partita dai due volti quella del capitano viola, bravo quando è in possesso e in fase di costruzione di azione, quando avanza sa diventare anche pericoloso. La nota negativa sono le marcature, tiene sempre troppa distanza dal diretto marcatore, gli lascia troppi metri

Dodò 5,5 Torna in tempi record dall’infortunio, gioca una gara senza troppi spunti, cerca di essere ordinato, attacca pochissimo, in fase difensiva tiene la posizione. Poco prima della sua sostituzione va vicino al gol con un’imbucata personale, dribbla e tenta il tiro vincente

Mandragora 6 Ultimo a mollare, prende la sufficienza per questo motivo, in mezzo al campo lotta come può e cerca di far tutto per creare qualche buona giocata che però non arriva quasi mai

Fagioli 4,5 Gioca regista nel centrocampo a 3 ma non si vede mai, non si propone, giocate banali, mai incisive, si nasconde. Adesso c’è bisogno di attributi e coraggio e per adesso da lui non si vedono

Sohm 5 Ha i mezzi per spaccare in due le squadre avversari e con la sua corsa ma, quando ne ha la possibilità, sbaglia sempre sul più bello l’ultimo passaggio. Praticamente inutile negli ultimi 20 metri

Parisi 6 Uno dei più positivi, veloce, scattante, si va valere in fase difensiva, quando parta palla al piede mette in difficoltà l’Atalanta. Cala con il passare dei minuti. La sua pecca? Quando lo puntano va in difficoltà

Piccoli 4,5 Passano pochi minuti ed ha sui piedi la palla gigantesca per portare avanti la Fiorentina ma da pochissimi passi riesce a colpire il portiere. Il resto della sua gara è una lotta continua con Hien che perde malamente

Kean 5,5 Nel primo tempo innesca la grande occasione di Piccoli, poi si vede poco e male. Lotta, non vince molti duelli. Nel secondo tempo è più presente, prende un palo e cerca di far quello che può ma è sempre troppo isolato

Fortini 6 Entra nel finale e cerca di portare coraggio e corsa

Gudmundsson 5,5 Entra sul 2-0, situazione compromessa, qualche buono scambio e nulla più