Pedullà: "Offerta di 5 milioni per Fortini dal Torino, ma è troppo bassa, c'è anche l'Atalanta"

Il giornalista ha parlato della situazione ora bloccata per Fortini

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, il terzino viola Niccolò Fortini ha ricevuto l'offerta del Torino di 5 milioni, ma i viola la ritengono troppo bassa e non sono sicuri di accettarla nonostante il giocatore non voglia rinnovare con la Fiorentina.

Se il Torino vuole Fortini, deve alzare l'offerta, successivamente il ragazzo ha avuto offerte dall'estero anche se timide e poco considerate e poi c'è stato il sondaggio dell'Atalanta che potrebbe inserirsi.