Corriere dello Sport: “Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione”

Ha un contratto da 1 milione netto fino al 2029

L’altro nome al vaglio è quello di Marco Brescianini. Pure nel suo caso si tratterebbe di un prestito con opzione. Percepisce 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido fino al giugno del 2029. 
La Fiorentina ci pensa attentamente, consapevole di poter affondare il colpo formulando una proposta invitante all’Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

