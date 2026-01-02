Corriere dello Sport: “Fiorentina su Brescianini. Formula? Si studia un prestito con opzione”

L’altro nome al vaglio è quello di Marco Brescianini. Pure nel suo caso si tratterebbe di un prestito con opzione. Percepisce 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido fino al giugno del 2029.
La Fiorentina ci pensa attentamente, consapevole di poter affondare il colpo formulando una proposta invitante all’Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Ha un contratto da 1 milione netto fino al 2029
L’altro nome al vaglio è quello di Marco Brescianini. Pure nel suo caso si tratterebbe di un prestito con opzione. Percepisce 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido fino al giugno del 2029.