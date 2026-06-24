TMW: "Kessié potrebbe tornare a giocare in Italia. L'ex obiettivo viola piace a Sarri"

Lo scorso anno è rimasto nel quaderno dei desideri del calciomercato della Fiorentina, quest'anno, grazie all'interesse di diversi club italiani, potrebbe ritornare a giocare in Serie A. Si tratta di Frank Kessié

Lo scorso anno è rimasto nel quaderno dei desideri per il calciomercato della Fiorentina, quest'anno, grazie all'interesse di diversi club italiani, potrebbe ritornare a giocare in Serie A. Si tratta di Frank Kessié , ex Milan. Il suo contratto con Al-Ahli scadrà tra pochi giorni, e a partire da luglio, l'ivoriano sarà libero di scegliere la sua destinazione. Nelle ore scorse, sono stati effettuati dei sondaggi da parte di Milan, Inter e Juventus. Secondo Tuttomercatoweb però, all'orizzonte è apparsa anche l'Atalanta, che lo ha lanciato nel grande calcio nella stagione 2016 ai tempi di Gian Piero Gasperini. Al tecnico toscano Maurizio Sarri, piace tanto e in più andrebbe a sostituire, in mezzo al campo, un certo Ederson venduto al Manchester United per oltre 50 milioni. Kessiè garantirebbe esperienza e dinamicità e non servirebbe il periodo di ambientamento, c'é da capire però quali saranno le richieste del giocatore.