Senti Ilicic: “Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno sempre criticato eppure ero il miglior marcatore e assistman”

Le parole del fantasista sloveno che è tornato a parlare della sua esperienza travagliata con la maglia della Fiorentina

Lunga intervista nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport di Josip Ilicic che ha parlato della varie tappe della sua carriera.
Ecco le parole del calciatore sloveno:

Sugli anni di Firenze:
“Complessi. Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno sempre criticato facendo leva su quanto fossi stato pagato, ma in quattro anni sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Sul serio? Siamo arrivati quarti e non bastava. Abbiamo fatto una semifinale di Europa League… e non bastava. Anche lì resta il rimpianto di aver perso una finale di coppa. Detto questo, ho ancora casa a Firenze, città top. Ogni tanto la mia famiglia ci va”.

Sull’esperienza all’Atalanta:
“Due anni fa ho incontrato Paratici a Londra. Mi disse che avevamo l’attacco da scudetto. Lì ho capito tutto. Io, il Papu, Muriel, Pasalic… avremmo potuto giocare a occhi chiusi e avremmo comunque fatto gol. Cos’abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno. Eravamo forti, magici. Due gol ad Anfield, cinque al Milan, cinque al Parma. A quel gruppo è mancato un trofeo. Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ma quella del 2019 è come se non l’avessi giocata”.

