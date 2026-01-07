8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:31

Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"

Di Marzio: “La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l’Atalanta ha accettato l’offerta”

8 Gennaio · 00:31

AtalantaBrescianinidi marzioFiorentina

Come anticipato si tratterà di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso salvezza della squadra di Vanoli

Dopo Manor Solomon dal Tottenham, la Fiorentina di Paolo Vanoli è sempre più vicina a chiudere la seconda trattativa in entrata di questo calciomercato. I viola sono infatti a un passo da Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta arrivato dal Frosinone nell’estate del 2024. I nerazzurri stanno infatti accettando le condizioni proposte dalla Fiorentina: un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso salvezza della squadra di Vanoli.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

