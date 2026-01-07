Di Marzio: “La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l’Atalanta ha accettato l’offerta”

Dopo Manor Solomon dal Tottenham, la Fiorentina di Paolo Vanoli è sempre più vicina a chiudere la seconda trattativa in entrata di questo calciomercato. I viola sono infatti a un passo da Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta arrivato dal Frosinone nell’estate del 2024. I nerazzurri stanno infatti accettando le condizioni proposte dalla Fiorentina: un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso salvezza della squadra di Vanoli.

Lo riporta gianlucadimarzio.com