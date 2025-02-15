Tuttosport: "Col Como, Palladino può puntare sulla coppia Beltran-Gudmundsson per sostituire Kean"

La Fiorentina pensa a nuove soluzioni per sorprendere il Como di Fabregas, per il match valido per il 25° turno di Serie A. I viola dovranno fare a meno di Kean per questa partita, che dovrà scontare...

La Fiorentina pensa a nuove soluzioni per sorprendere il Como di Fabregas, per il match valido per il 25° turno di Serie A. I viola dovranno fare a meno di Kean per questa partita, che dovrà scontare la squalifica arrivata dopo l'ammonizione della gara di San Siro contro l'Inter, in quanto già diffidato. Palladino dovrà vagliare con attenzione le scelte per risolvere questo problema in attacco.

Nella conferenza stampa di ieri, Raffaele Palladino ha anticipato quali potrebbero essere i possibili sostituti del numero 20: Zaniolo, Beltran, Gudmundsson e Caprini i candidati per un posto, a meno che non si pensi di cambiare modulo, con un assetto offensivo a due punte. Secondo Tuttosport, infatti, la soluzione che potrebbe essere adottata per il Como sarebbe proprio questa, con una coppa Beltran-Gudmundsson a prenderà le chiavi dell'attacco della Fiorentina. Il quotidiano sottolinea che la decisione di non trovare un sostituto diretto di Kean sia stata una scelta di Palladino, di comune accordo con la dirigenza viola. A gennaio, l'unico tentativo fatto è stato per Rafa Mir, ma si è trattato di un'azione last minute.

Le parole di Palladino in conferenza stampa: "Al posto di Kean ho provato varie soluzioni, sicuramente non è facile sostituire Kean per le sue caratteristiche, sia Gudmundsson, sia Beltran e sia Caprini possono giocare li, la squadra deve adattarsi a questa nuova possibilità, chiunque giocherà in quella posizione sarà pronto perchè ci abbiamo lavorato in settimana".