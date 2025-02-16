Infortunio Gudmundsson: problema alla schiena per l'islandese, costretto ad uscire dopo 20 minuti

Ingresso non tra i più fortunati per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese è subentrato nel secondo tempo, al 55', prendendo il posto di Cataldi per dare freschezza alla manovra offensiva. Tuttav...

Ingresso non tra i più fortunati per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese è subentrato nel secondo tempo, al 55', prendendo il posto di Cataldi per dare freschezza alla manovra offensiva. Tuttavia, dopo soli 20 minuti, il numero 10 viola si è infortunato a seguito di uno scontro di gioco, accusando un problema nella zona lombare. Gudmundsson ha dovuto lasciare quindi il campo, dando spazio a Ndour. Seguiranno degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni.