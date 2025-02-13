Palladino studia le soluzioni per l'attacco senza Kean: possibilità Beltran o idea Zaniolo falso nueve

La Fiorentina, dopo il match di San Siro, si prepara a scendere in campo contro il Como di Fabregas allo stadio Franchi, per la gara valida per la 25° giornata di Serie A. Mister Palladino studia come...

La Fiorentina, dopo il match di San Siro, si prepara a scendere in campo contro il Como di Fabregas allo stadio Franchi, per la gara valida per la 25° giornata di Serie A. Mister Palladino studia come inserire efficacemente i nuovi innesti, analizzando con attenzione alternative valide e che siano funzionali per il prossimo impegno di campionato.

Considerata l'assenza pesante di Moise Kean, squalificato dopo l'ammonizione nella gara di San Siro contro l'Inter, Palladino pensa ad una soluzione per l'attacco, avendo a disposizione due alternative: la prima è Lucas Beltran, arrivato a Firenze come centravanti, ma poi impiegato sulla trequarti con una certa continuità nel 4-2-3-1, offrendo grandi prestazioni. L'argentino potrebbe quindi prendere il posto del numero 20, anche per via della sua duttilità. Poi ci sarebbe l'opzione Zaniolo come falso nueve, carta giocata anche da Gasperini quando ancora vestiva la maglia dell'Atalanta nella prima metà di stagione. Insomma, Palladino sfrutterà questi giorni per cercare di capire quale sia la soluzione più efficace per abbattere la difesa del Como.