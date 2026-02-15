15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:21

Graziani: “La Fiorentina è stata furba, la vittoria contro il Como vale doppio e fa sorridere Firenze”

15 Febbraio · 14:47

"Vittoria meritata e intelligente"

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato a Radio Sportiva in merito alla vittoria della squadra viola contro il Como. Ecco le sue parole.

“La vittoria della Fiorentina è stata importantissima, anche perché meritata. Il Como gioca veramente bene, ma la Fiorentina ha controbattuto con intelligenza. È stata furba, ha tenuto bene anche soffrendo nel finale, e ha saputo approfittare degli errori dei lariani. Su quel campo tante squadre perderanno punti. Questa vittoria ha un valore doppio e torna a far sorridere Firenze”.

