Palladino: "Gudmundsson debilitato dalla tonsillite. Importante per noi recuperarlo, ci può dare tanto"

In conferenza stampa, Raffaele Palladino si è soffermato sulle condizioni di Albert Gudmundsson. Il tecnico ha voluto sottolineare l'importanza di recuperare il numero 10 della Fiorentina, che fino a...

In conferenza stampa, Raffaele Palladino si è soffermato sulle condizioni di Albert Gudmundsson. Il tecnico ha voluto sottolineare l'importanza di recuperare il numero 10 della Fiorentina, che fino a questo momento si è fatto vedere poco a causa dei molteplici infortuni. Queste le sue parole:

"Gudmundsson è stato debilitato dalla tonsillite, questa settimana è tornato ad allenarsi ma ci vuole del tempo per riprenderlo bene, per noi è un giocatore importante e dobbiamo recuperarlo assolutamente perché ci può dare tanto. Al posto di Kean ho provato varie soluzioni, sicuramente non è facile sostituire Kean per le sue caratteristiche, sia Gudmundsson, sia Beltran e sia Caprini possono giocare li, la squadra deve adattarsi a questa nuova possibilità, chiunque giocherà in quella posizione sarà pronto perché ci abbiamo lavorato in settimana".