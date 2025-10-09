Di Gennaro: "La Fiorentina ha puntato su Pioli, ora non si può cacciare dopo solo due mesi"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Verona è intervenuto per commentare il momento brutto dei viola adesso in stagione

A News.Superscommesse.it ha parlato il commentatore televisivo Antonio Di Gennaro per parlare di Fiorentina: "Spiegare il brutto momento viola è difficile perché, dopo il mercato, avevo inserito la Fiorentina tra le prime della classifica ed infatti sono sorpreso, ma ancora oggi credo che farà un buon campionato perché ha giocatori di qualità che devono solo trovare un'unione d'intenti."

Prosegue: "Con la Roma hai giocato la partita migliore finora, ma ci sono tante cose da migliorare perché la Fiorentina concede troppo e poi manca la tenuta fisica a mio avviso perché parte bene, ma non sa tenere poi quei ritmi per 90 minuti."

Su Pioli: "La Fiorentina lo ha scelto con un mandato forte e, ora, non credo che dopo due mesi verrà esonerato. La società lo ha chiamato per vincere ed alzare il livello, quindi penso che verrà confermato. Ha un contratto triennale e ora bisogna solo pazientare."