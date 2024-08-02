Sentite Di Gennaro: "Se arriva Gudmundsson per Nico la Fiorentina non ci perde. Obiettivo Europa league"

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sui movimenti di mercato soffermandosi soprattutto sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:Ad oggi quali le tre squadre che si so...

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sui movimenti di mercato soffermandosi soprattutto sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

Ad oggi quali le tre squadre che si sono mosse meglio?

"L'Inter con Zielinski e Taremi si è ancora raffrozata e sta completando una rosa che avrà un percorso molto duro. Mi piacciono Milan, Juve e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori. La Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio si sta ringiovanendo con un allenatore accolto da scetticismo ma è un allenatore serio e bravo. Vedo anche la Fiorentina che sta prendendo giovani e giocatori interessanti per Pallandino. La Juve se fa ancora alcuni colpi può essere l'antagonista. L'Atalanta, se arriva anche Nico Gonzalez, vuol dire che vuole puntare in grande".

Su chi punta: Soulé, Zaniolo, Kean, Buongiorno o Colpani?

"Punto su Kean, perché non dico che è l'ultima possibilità ma va in un ambiente che pretende molto. E' stato un investimento importante su un giocatore che è mancato di continuità. Se fa vedere il suo valore può essere un punto di forza. A Firenze il discorso punta è sempre stato un problema negli ultimi anni. Mi auguro per lui e per la Nazionale che faccia bene".

Cosa si aspetta dalla Fiorentina?

"L'obiettivo è di alzare il livello e puntare l'EL. Con tre finali di fila comunque con Italiano il lavoro è stato importante. La squadra di palladino gioca 10-15 metri più basso e con la mentalità di imporre il gioco. Se arriva Tessmann è molto forte, è pronto per la Serie A. Se dovesse arrivare anche Gudmundsson non perde tanto rispetto a Nico Gonzalez. Con questo sistema i terzini possono garantire ancora di più delle prestazioni importanti". Lo riporta TMW

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DALL'ESPERTO ALFREDO PEDULLA'

https://www.labaroviola.com/pedulla-de-gea-e-il-preferito-fiorentina-ha-tutte-le-carte-per-gudmundsson-nico-vuole-la-juve/262794/#google_vignette