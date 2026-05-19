Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”

L’ex viola sottolinea la necessità di chiarezza nei programmi e di ridare centralità alla figura dell’allenatore nel progetto viola

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e oggi opinionista televisivo, ha parlato al Corriere Fiorentino soffermandosi sul futuro della panchina viola e sul lavoro di Paolo Vanoli.

“Vanoli merita riconoscenza per quanto fatto — ha spiegato — anche perché il suo percorso parla per lui. In Russia ha ottenuto buoni risultati, a Venezia prima ha conquistato la salvezza e poi la promozione in Serie A, mentre a Torino ha svolto un lavoro positivo. Tutto però dipenderà dai programmi della società. A Firenze, così come nel calcio italiano in generale, bisognerebbe tornare a dare maggiore importanza alla figura dell’allenatore”.

Di Gennaro si è poi espresso sulla possibilità di proseguire con Vanoli anche nella prossima stagione: “Secondo me sì. Se dovesse arrivare un tecnico di primissima fascia, come ad esempio Maurizio Sarri, allora un cambiamento potrebbe avere senso. In caso contrario, Vanoli rappresenterebbe una scelta valida perché conosce già ambiente, squadra e società. Inoltre, considerando i risultati ottenuti con una rosa non costruita da lui, con una programmazione adeguata potrebbe fare ancora meglio”.