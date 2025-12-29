Di Gennaro: “Paratici o viene per comandare o può essere l’apripista per la vendita futura della società”

Antonio Di Gennaro, ha parecipato a TMW Radio, commentando tra le tante questioni anche l’ultima partita della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Il gol del Parma è la fotografia di una squadra che non si rende conto che lotta per non retrocedere. Paratici, se arriva, deve dire 2-3 cose, che comanda lui e basta e gli altri devono fare il loro lavoro. I tre difensori non sono buoni per quella squadra, si è visto, poi dovrà fare scelte drastiche. Chi non se la sente, si alleneranno da un’altra parte. I giocatori non si rendono conto della situazione. Paratici o viene per questo o può essere l’apripista per la vendita futura della società”.