29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Gennaro: “Paratici o viene per comandare o può essere l’apripista per la vendita futura della società”

News

Di Gennaro: “Paratici o viene per comandare o può essere l’apripista per la vendita futura della società”

Redazione

29 Dicembre · 18:19

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 18:19

TAG:

Antonio Di GennaroFabio Paratici

Condividi:

di

Antonio Di Gennaro, ha parecipato a TMW Radio, commentando tra le tante questioni anche l’ultima partita della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Il gol del Parma è la fotografia di una squadra che non si rende conto che lotta per non retrocedere. Paratici, se arriva, deve dire 2-3 cose, che comanda lui e basta e gli altri devono fare il loro lavoro. I tre difensori non sono buoni per quella squadra, si è visto, poi dovrà fare scelte drastiche. Chi non se la sente, si alleneranno da un’altra parte. I giocatori non si rendono conto della situazione. Paratici o viene per questo o può essere l’apripista per la vendita futura della società”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio