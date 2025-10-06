Di Gennaro preoccupato: "La Fiorentina ha potenziale ma deve stare attenta perché le stagioni diventano strane"
L'ex calciatore della Fiorentina oggi seconda voce di Dazn ha parlato della situazione preoccupante in casa viola
La seconda voce di Dazn, Antonio Di Gennaro che ieri ha commentato Fiorentina-Roma ha parlato quest'oggi ai microfoni di RTV38.
Ecco le parole dell'ex calciatore viola sulla terza sconfitta casalinga della Fiorentina:
"Ci poteva stare il pareggio, ma la Fiorentina è una squadra che non riesce a tenere il risultato, anche a livello fisico non ha il passo e l'intensità necessarie. La sintesi è quel cross di Wesley sul quale tutti restano immobili, in questo momento la squadra è fragile. La Fiorentina ha un potenziale forte, ma deve stare attenta perché le stagioni diventano strane"
Sui singoli:
"Gudmundsson al Genoa vinceva le partite da solo, a Firenze non sta neanche lontanamente facendo la differenza, ora mi sembra anche disconnesso dalla squadra. Fagioli è di un livello superiore, ma non è continuo, fa una partita sì e tre no. Nicolussi Caviglia viene dal Venezia retrocesso, è un giocatore che si dovrà fare. Anche Sohm non è ancora stato quello di Parma".