Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Gennaro: "Per il Verona è una gara di enorme importanza, per la Fiorentina è quasi decisiva"

Di Gennaro: “Per il Verona è una gara di enorme importanza, per la Fiorentina è quasi decisiva”

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, bandiera dell’Hellas Verona e doppio ex della sfida tra i gialloblù e la Fiorentina, ha analizzato sul Corriere di Verona il match in programma domenica al Franchi:

«Per il Verona è una partita di enorme importanza, ma per la Fiorentina è addirittura quasi decisiva. I viola devono vincere: stanno vivendo un momento complicatissimo sotto ogni aspetto, non hanno ancora ottenuto un successo e devono assolutamente sbloccarsi. Il clima è pesante, la pressione è altissima, e parliamo di una squadra e di un ambiente che non sono abituati a lottare per salvarsi».

Di Gennaro ha poi avvertito l’Hellas:

«L’errore da non commettere? Pensare che la Fiorentina sia una squadra facile perché è in crisi. È vero, è in difficoltà, questo è oggettivo. Ma se il Verona scende in campo con questa convinzione rischia grosso. Sarebbe un errore gravissimo».

