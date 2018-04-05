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FOTO: Il bambino dell'Udinese con la scritta di Astori riceve in regalo la maglia di Chiesa

Bellissimo gesto da parte dell'organizazione di Udinese-Fiorentina.Il piccolo Antonio, che aveva una bellissima scritta in memoria di Astori, è stato fatto passare negli spogliatoi dove ha potuto rice...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
05 aprile 2018 11:05
FOTO: Il bambino dell'Udinese con la scritta di Astori riceve in regalo la maglia di Chiesa -
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Bellissimo gesto da parte dell'organizazione di Udinese-Fiorentina.

Il piccolo Antonio, che aveva una bellissima scritta in memoria di Astori, è stato fatto passare negli spogliatoi dove ha potuto ricevere in regalo due magliette. La prima è stata autografata da Federico Chiesa e la seconda da buona parte della squadra bianco-nera.

I tifosi viola si stanno mobilitando per fargli avere pure una maglietta di Astori, in ricordo del calciatore viola. Grande commozione nei social nei confronti del bambino Antonio.

Lorenzo Bigiotti

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