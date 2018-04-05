FOTO: Il bambino dell'Udinese con la scritta di Astori riceve in regalo la maglia di Chiesa

Bellissimo gesto da parte dell'organizazione di Udinese-Fiorentina.Il piccolo Antonio, che aveva una bellissima scritta in memoria di Astori, è stato fatto passare negli spogliatoi dove ha potuto rice...

A cura di Lorenzo Bigiotti 05 aprile 2018 11:05

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