Basile su Twitter: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park"

Il giornalista Massimo Basile, su Twitter ha commentato l'ultima vittoria di Montella contro l’Udinese di Tudor: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park. Questa vittoria è la...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 20:45

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