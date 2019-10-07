Basile su Twitter: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park"
Il giornalista Massimo Basile, su Twitter ha commentato l'ultima vittoria di Montella contro l’Udinese di Tudor: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park. Questa vittoria è la...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 20:45
Il giornalista Massimo Basile, su Twitter ha commentato l'ultima vittoria di Montella contro l’Udinese di Tudor: "La Fiorentina ha vinto e perso partite che sembravano Luna Park. Questa vittoria è la più significativa: la squadra vuole lottare per qualcosa di importante. Il silenzioso Dragowski ha messo la firma sulla vittoria, deviando il tiro dell'attaccante Kevin Lasagna. Ne aveva bisogno. Se Chiesa alzerà lo sguardo e inizierà a tirare di prima, segnerà anche 18 gol".