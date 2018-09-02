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(VIDEO), l’arrivo del pullman viola allo stadio con la “scorta sonora” dei tifosi in motorino

Questo il video dell’arrivo al Franchi della Fiorentina. La squadra è partita dall’AC Hotel nei prezzi della stazione Leopolda (LEGGI QUI) dove è stata scortata dai tifosi viola in motorino fino appun...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 16:15
(VIDEO), l’arrivo del pullman viola allo stadio con la “scorta sonora” dei tifosi in motorino -
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Questo il video dell’arrivo al Franchi della Fiorentina. La squadra è partita dall’AC Hotel nei prezzi della stazione Leopolda (LEGGI QUI) dove è stata scortata dai tifosi viola in motorino fino appunto allo stadio come si può sentire nel video tramite i clacson.

Queste le immagini:

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Gabriele Caldieron

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