(VIDEO), l’arrivo del pullman viola allo stadio con la “scorta sonora” dei tifosi in motorino
Questo il video dell’arrivo al Franchi della Fiorentina. La squadra è partita dall’AC Hotel nei prezzi della stazione Leopolda (LEGGI QUI) dove è stata scortata dai tifosi viola in motorino fino appun...
A cura di Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 16:15
Questo il video dell’arrivo al Franchi della Fiorentina. La squadra è partita dall’AC Hotel nei prezzi della stazione Leopolda (LEGGI QUI) dove è stata scortata dai tifosi viola in motorino fino appunto allo stadio come si può sentire nel video tramite i clacson.
Queste le immagini:
Gabriele Caldieron