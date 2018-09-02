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Foto, gia tantissimi i tifosi della Fiesole sotto l'albergo della Fiorentina, squadra sarà accompagnata al campo

Bellissima iniziativa dei tifosi della Curva Fiesole che oggi hanno scelto di scortare la squadra dell'albergo allo stadio per la partita in programma alle ore 18 contro l'Udinese. Ecco in questo mome...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 15:50
Foto, gia tantissimi i tifosi della Fiesole sotto l'albergo della Fiorentina, squadra sarà accompagnata al campo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Bellissima iniziativa dei tifosi della Curva Fiesole che oggi hanno scelto di scortare la squadra dell'albergo allo stadio per la partita in programma alle ore 18 contro l'Udinese. Ecco in questo momento quanti tifosi ci sono sotto l'hotel del viola

Foto di Stefano Borgi, Labaroviola

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