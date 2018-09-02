Foto, gia tantissimi i tifosi della Fiesole sotto l'albergo della Fiorentina, squadra sarà accompagnata al campo
Bellissima iniziativa dei tifosi della Curva Fiesole che oggi hanno scelto di scortare la squadra dell'albergo allo stadio per la partita in programma alle ore 18 contro l'Udinese. Ecco in questo mome...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 15:50
Bellissima iniziativa dei tifosi della Curva Fiesole che oggi hanno scelto di scortare la squadra dell'albergo allo stadio per la partita in programma alle ore 18 contro l'Udinese. Ecco in questo momento quanti tifosi ci sono sotto l'hotel del viola