(VIDEO): "Andiamo in campo". Il boato del Franchi dopo il goal di Benassi contro l'Udinese
Questo l'audio dello Stadio Artemio Franchi quando Marco Benassi insaccava la rete dell'1-0 contro l'Udinese di Velazquez. Un boato vero e proprio che ci proietta letteralmente in campo...
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2018 16:34
Questo l'audio dello Stadio Artemio Franchi quando Marco Benassi insaccava la rete dell'1-0 contro l'Udinese di Velazquez. Un boato vero e proprio che ci proietta letteralmente in campo...