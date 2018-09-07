Labaro Viola

(VIDEO): "Andiamo in campo". Il boato del Franchi dopo il goal di Benassi contro l'Udinese

Questo l'audio dello Stadio Artemio Franchi quando Marco Benassi insaccava la rete dell'1-0 contro l'Udinese di Velazquez. Un boato vero e proprio che ci proietta letteralmente in campo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2018 16:34
(VIDEO): "Andiamo in campo". Il boato del Franchi dopo il goal di Benassi contro l'Udinese -
News
Primo Piano
Benassi
Marco Benassi
Fiorentina Udinese
Condividi

Questo l'audio dello Stadio Artemio Franchi quando Marco Benassi insaccava la rete dell'1-0 contro l'Udinese di Velazquez. Un boato vero e proprio che ci proietta letteralmente in campo...


Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok