Corriere Fiorentino, BenAssi nella manica. E Della Valle proclama: "E' la strada giusta da seguire"

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, si pone l'attenzione sul match winner della sfida contro l'Udinese Marco Benassi giocando anche con il suo cognome "BenAssi nella manica". Il giocatore...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, si pone l'attenzione sul match winner della sfida contro l'Udinese Marco Benassi giocando anche con il suo cognome "BenAssi nella manica". Il giocatore ha risolto la partita con un bolide a da posizione defilata e corona così la convocazione in Nazionale. Della Valle nel post-partita ha rilasciato alcune dichiarazioni, ma la chiosa finale: "E' la strada giusta" proietta già i viola alla sfida contro il Napoli.