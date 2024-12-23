Cade la Fiorentina al Franchi, l'Udinese la ribalta e vince 2-1. Ancora un ko per i viola

Fiorentina ribaltata al Franchi

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 18:30 affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic. I gigliati provengono dal ko contro il Bologna, al Dall’Ara, firmato Odgaard. L’Udinese arriva all’Artemio Franchi di Firenze dopo la sconfitta contro il Napoli (3-1). La squadra viola ha ottenuto un permesso speciale per far sedere Edoardo Bove in panchina pur non potendo giocare.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio è la Fiorentina con Beltran. Viola che ha approcciato la gara in modo molto più aggressivo rispetto ai friulani. Al 4' Sottil ammonito per proteste poi interviene il check per il contatto in area di rigore. Marcenaro viene richiamato all'OFR, riguarda il contatto e poi torna in campo per fischiare il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Kean che con una gran botta centrale fa 1-0 al Franchi. Al 17' cross dentro di Kean per Colpani che cerca di colpire il pallone che viene però deviato in corner. Al 32' ci prova l'Udinese dalla distanza ma De Gea è attento. Gioco fermo per potenziale fallo di mano di Gosens, il VAR controlla ma non c'è nulla, nessun intervento falloso. Al 28' ottima azione personale di Ranieri che porta palla fino al limite dell'area e poi va alla conclusione, che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 33' Sottil allarga per Kean che va alla conclusione, palla fuori e posizione di offside. Al 36' Sava sbaglia, Cataldi recupera palla e la dà a Kean che tutto solo davanti al portiere si fa recuperare da Lovric che sventa la minaccia in angolo. Al 38' giallo per Zemura dopo il fallo su Gosens. Al 40' tiro di Lovric dalla distanza che finisce sopra la traversa. Al 45' Colpani prova la conclusione, tiro debole, Sava salva in due tempi. Al 46' doppia chance per Sottil, prima conclusione ribattuta e seconda che finisce sul fondo. Al 47' calcio di punizione dell'Udinese, sulla spizzata arriva Lucca, palla che finisce sul fondo. Dopo 4' Marcenaro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, Fiorentina-Udinese 1-0 al Franchi.

SECONDO TEMPO- Al 45' fuori Touré dentro Abankwah. Ammonito subito Kristensen per aver placcato Colpani. Al 48' pasticcio di Ranieri, l'Udinese recupera palla e Lucca segna l'1-1. Al 51' rovesciata di Lucca che si stampa sul palo, Udinese ad un passo dal raddoppio. Ehizibue ammonito. Al 55' buona azione della Fiorentina che si conclude con un tiro murato di Colpani. Al 57' Thauvin raddoppia per l'Udinese dalla distanza, 2-1 al Franchi. Al 62' doppio cambio Fiorentina, dentro Gudmundsson e Mandragora, fuori Adlì e Beltran. Al 66' fuori Ekkelenkamp, al suo posto dentro Atta. Al 69' Cataldi recupera palla e la dà dentro per Kean, palla che finisce di poco sul fondo. Al 70' doppio cambio Fiorentina, fuori Sottil e Colpani, dentro Ikoné e Kouamé. AL 73' ammonito Sava. Al 73' Kouamé per Kean che è solo davanti alla porta, palla sul fondo. All'81' Kouamé stende Lovric e si becca il giallo. All'82' Ehizibue calcia fuori. All'85 fuori Ehizibue e Thauvin, entrano Bravo e Rui Modesto, fuori Gosens nei viola dentro Parisi. All'88' palla che sbuca da Ikoné che conclude, Sava si salva.