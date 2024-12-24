Agostinelli: "La Fiorentina ieri è stata un po' presuntuosa. Si è sentita troppo brava dopo l'1-0"

L'ex calciatore ed allenatore, Andrea Agostinelli, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sulla sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese. Ecco le sue parole:Un pensiero sul secondo ko di fila d...

L'ex calciatore ed allenatore, Andrea Agostinelli, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sulla sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

Un pensiero sul secondo ko di fila della Fiorentina?

"Da fuori non è semplice farsi un'idea. Per me tutta questa giostrina che si è fatta attorno alla Viola giornata dopo giornata non vorrei che sull'1-0 si siano sentiti troppo sicuri. L'autostima serve, ma devi rispettare gli avversari. Si è sentita forse troppo brava dopo l'1-0. C'è stata un po' di presunzione".

IL COMO PUNTA FORTE PARISI. LE ULTIME

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