FORM. UFFICIALE: TORREIRA E BONAVENTURA TITOLARI, PIATEK E SOTTIL IN ATTACCO CON NICO

Fiorentina di scena al Franchi di Firenze dove incontra l’Udinese nel recupero di campionato per una partita che sarebbe stata in programma il 6 gennaio. Italiano deve fare a meno di Castrovilli in questo finale di stagione e anche di Torreira, convocato, che non è al meglio dopo l’infortunio contro la Juventus. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Torreira, Duncan, Bonaventura, Nico Gonzalez, Sottil, Piatek

IL PARERE DI BUCCIANTINI