Udinese in emergenza: si ferma anche Lautaro Giannetti, in forte dubbio per la Fiorentina

Si ferma anche Lautaro Giannetti, problema muscolare che lo mette in forte dubbio per il match del Franchi

Dopo l'impegno in Conference League contro il Vitoria Guimaraes, la Fiorentina si concentrerà sul prossimo match di campionato contro l'Udinese. Per i bianconeri, però, si allunga la lista degli infortunati: oltre a Okoye, Payero, Davis e Zarraga, si aggiunge anche Lautaro Giannetti. Il difensore argentino ha riportato un affaticamento muscolare, che lo esclude dalla gara di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter e lo rende fortemente in dubbio per la sfida contro i viola al Franchi. Giannetti dovrebbe rientrare per il match contro il Torino, in programma al Bluenergy Stadium. Lo riporta CalcioUdinese.it

Dalla Turchia: “Szymanski andrà alla Fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c’è l’accordo con il Fenerbahce”

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-szymanski-andra-alla-fiorentina-per-18-milioni-piu-5-di-bonus-ce-laccordo-con-il-fenerbahce/281540/