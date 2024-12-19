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Udinese in emergenza: si ferma anche Lautaro Giannetti, in forte dubbio per la Fiorentina

Si ferma anche Lautaro Giannetti, problema muscolare che lo mette in forte dubbio per il match del Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2024 17:13
Udinese in emergenza: si ferma anche Lautaro Giannetti, in forte dubbio per la Fiorentina -
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Dopo l'impegno in Conference League contro il Vitoria Guimaraes, la Fiorentina si concentrerà sul prossimo match di campionato contro l'Udinese. Per i bianconeri, però, si allunga la lista degli infortunati: oltre a Okoye, Payero, Davis e Zarraga, si aggiunge anche Lautaro Giannetti. Il difensore argentino ha riportato un affaticamento muscolare, che lo esclude dalla gara di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter e lo rende fortemente in dubbio per la sfida contro i viola al Franchi. Giannetti dovrebbe rientrare per il match contro il Torino, in programma al Bluenergy Stadium. Lo riporta CalcioUdinese.it

Dalla Turchia: “Szymanski andrà alla Fiorentina per 18 milioni più 5 di bonus, c’è l’accordo con il Fenerbahce”

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-szymanski-andra-alla-fiorentina-per-18-milioni-piu-5-di-bonus-ce-laccordo-con-il-fenerbahce/281540/

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