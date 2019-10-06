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Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"

Il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato la sconfitta dell"Udinese fine partita a Udinese Tv: "Se oggi fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente. L’occasione da gol di Lasag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 22:12
Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente" -
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Il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato la sconfitta dell"Udinese fine partita a Udinese Tv: "Se oggi fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente. L’occasione da gol di Lasagna è stata clamorosa. In quell’episodio il portiere viola Dragowski ha fatto un vero miracolo. L’Udinese ha costretto la Fiorentina a fare una delle prestazioni meno brillanti in stagione. Dobbiamo lavorare ancora però la fase difensiva c’è e si vede".

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