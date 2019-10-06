Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"

Il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato la sconfitta dell"Udinese fine partita a Udinese Tv: "Se oggi fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente. L’occasione da gol di Lasag...

Il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato la sconfitta dell"Udinese fine partita a Udinese Tv: "Se oggi fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente. L’occasione da gol di Lasagna è stata clamorosa. In quell’episodio il portiere viola Dragowski ha fatto un vero miracolo. L’Udinese ha costretto la Fiorentina a fare una delle prestazioni meno brillanti in stagione. Dobbiamo lavorare ancora però la fase difensiva c’è e si vede".