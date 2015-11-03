Labaro Viola

Notizie Lasagna Fiorentina

Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco

18 gennaio 2021 09:27

Da Udine, la Fiorentina sta cercando Lasagna, ma l'Udinese chiede almeno 20 milioni

18 dicembre 2020 21:08

Moviola CorSport: Chiesa toccato da Mandragora, non c'è rigore. Contatto Lasagna-Pezzella nessun penalty

09 marzo 2020 11:21

Lasagna polemico: "Non si capiva di chi era l'angolo che ha portato al gol. A Firenze va sempre così..."

07 ottobre 2019 11:53

Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"

06 ottobre 2019 22:12

Lasagna: “Bravo Dragowski sul mio tiro. L’attacco viola senza punta per me funziona”

06 ottobre 2019 17:24

Retroscena Lasagna, la Fiorentina in estate aveva provato a prenderlo. La risposta friulana..

17 ottobre 2018 15:34

La Fiorentina cerca un'attaccante mancino da affiancare al Cholito. Sono due i nomi caldissimi per Corvino

03 maggio 2018 20:58

Corsport: duello Fiorentina-Bologna in estate per Lasagna. Viola con 6-7 milioni, Corvino ci pensa...

01 maggio 2018 11:01

Archivio

Esplora l'archivio di Lasagna

Sett. 3
Sett. 51 Sett. 11
Sett. 41 Sett. 40
Sett. 42 Sett. 18