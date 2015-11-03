Notizie Lasagna Fiorentina

Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco
18 gennaio 2021 09:27
Da Udine, la Fiorentina sta cercando Lasagna, ma l'Udinese chiede almeno 20 milioni
18 dicembre 2020 21:08
Moviola CorSport: Chiesa toccato da Mandragora, non c'è rigore. Contatto Lasagna-Pezzella nessun penalty
09 marzo 2020 11:21
Lasagna polemico: "Non si capiva di chi era l'angolo che ha portato al gol. A Firenze va sempre così..."
07 ottobre 2019 11:53
Marino: "Se oggi la partita fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente"
06 ottobre 2019 22:12
Lasagna: “Bravo Dragowski sul mio tiro. L’attacco viola senza punta per me funziona”
06 ottobre 2019 17:24
Retroscena Lasagna, la Fiorentina in estate aveva provato a prenderlo. La risposta friulana..
17 ottobre 2018 15:34
La Fiorentina cerca un'attaccante mancino da affiancare al Cholito. Sono due i nomi caldissimi per Corvino
03 maggio 2018 20:58
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