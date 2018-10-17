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Retroscena Lasagna, la Fiorentina in estate aveva provato a prenderlo. La risposta friulana..

Il presidente dell’Udinese Franco Soldati ha parlato a Radio Marte, queste le sue parole su Lasagna e il retroscena sulla Fiorentina: “Quest’estate c’erano tante squadre su Lasagna, per noi è molto im...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 15:34
Retroscena Lasagna, la Fiorentina in estate aveva provato a prenderlo. La risposta friulana.. -
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Il presidente dell’Udinese Franco Soldati ha parlato a Radio Marte, queste le sue parole su Lasagna e il retroscena sulla Fiorentina: “Quest’estate c’erano tante squadre su Lasagna, per noi è molto importante, il presidente Pozzo voleva ripartire da lui e per questo è rimasto. Non solo il Napoli, anche la Fiorentina ha provato a prenderlo: parliamo di squadre interessanti, ma abbiamo deciso di non venderlo”

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