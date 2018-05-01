Corsport: duello Fiorentina-Bologna in estate per Lasagna. Viola con 6-7 milioni, Corvino ci pensa...
Un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina: è quello che - secondo il Corriere dello sport oggi in edicola - si profila per l'estate. La società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l’a...
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 11:01
Un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina: è quello che - secondo il Corriere dello sport oggi in edicola - si profila per l'estate. La società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l’attacco: Pavoletti, Lapadula, Gabbiadini, Ferreyra e, appunto, Lasagna. E proprio su quest’ultimo potrebbe profilarsi la concorrenza con i viola, perché a Corvino piace molto l’attaccante dell’Udinese, che può essere prelevato dai friulani con 6-7 milioni.