Corsport: duello Fiorentina-Bologna in estate per Lasagna. Viola con 6-7 milioni, Corvino ci pensa...

Un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina: è quello che - secondo il Corriere dello sport oggi in edicola - si profila per l'estate. La società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l’a...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 11:01

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