Lasagna: “Bravo Dragowski sul mio tiro. L’attacco viola senza punta per me funziona”

Queste le parole nel post gara dell’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna: “Dragowski è stato molto bravo sulla mia azione, l’avevo piazzata ma il portiere è stato bravo a toccarla quel tanto che bast...

Queste le parole nel post gara dell’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna: “Dragowski è stato molto bravo sulla mia azione, l’avevo piazzata ma il portiere è stato bravo a toccarla quel tanto che bastava e mandarla in corner. La gara era preparata senza conceder spazio poi quando ci siamo scoperti per cercare il pareggio nei nostri spazi lasciati loro andavano forte. L’attacco viola senza punta per me funziona perché non danno punti di riferimento. Non so se sono stato accostato ai Viola durante il calciomercato io penso all’Udinese e a far bene. La Nazionale è una splendida emozione, purtroppo questa volta non sono tra i convocati ma il mio obiettivo è arrivare all’Europeo”.