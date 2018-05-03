La Fiorentina cerca un'attaccante mancino da affiancare al Cholito. Sono due i nomi caldissimi per Corvino

Falcinelli non sta rendendo e la Fiorentina cerca un mancino da affiancare in alcune partite a Giovanni Simeone. Nonostante i mancini siano pochi in circolazione, Corvino ha già individuato due profil...

Falcinelli non sta rendendo e la Fiorentina cerca un mancino da affiancare in alcune partite a Giovanni Simeone. Nonostante i mancini siano pochi in circolazione, Corvino ha già individuato due profili molto interessanti.

Innanzitutto, questi ragazzi sono nella maturazione hanno infatti 25 e 26 anni, sono molto veloci, come detto entrambi mancini ed italiani. Dunque conoscono bene il campionato e sarebbero in grado di formare uno zoccolo duro italiano ed integrarsi presto.

Il primo nome è quello di Manolo Gabbiadini, l'attaccante ex Napoli rappresenta un'occasione enorme di mercato. Il prezzo infatti non sarebbe eccessivamente alto a causa di una serie di fattori. Il Southampton è prossimo alla retrocessione e l'attaccante non è stato impiegato con continuità. I Saints sarebbero quindi disposti a cederlo per poco meno di dieci milioni di euro, con il giocatore che vorrebbe tornare in Italia. Occorre tuttavia fare in fretta e mostrarsi molto interessati perchè le concorrenti non mancano.

Il secondo nome porta alla serie A e più precisamente ad Udine. Stiamo parlando come avrete potuto intuire di Kevin Lasagna. L'attaccante ha accumulato un discreto bottino di reti e ha mostrato cose sicuramente interessanti durante l'arco della stagione. Il giocatore sarebbe molto lieto di fare un salto di qualità e giocare in un club maggiormente prestigioso come la Fiorentina. Non è sarà facile da convincere la squadra friulana che vede nel suo bomber un giocatore fondamentale per la squadra. Tuttavia, con un'offerta di 8 milioni, il DG Corvino potrebbe accaparrarsi comodamente il giocatore.

Gabbiadini o Lasagna? Uno di questi due giocatori vestirà viola? Non ci resta che aspettare e scoprirlo.

Lorenzo Bigiotti